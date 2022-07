Neymar no será del Manchester City y ha sido el propio Pep Guardiola quien lo ha confirmado en rueda de prensa. El rumor de la jornada de ayer tuvo pocas horas de vida, pero no terminará con los interrogantes que rodean el futuro de un crack que no sabe donde ni para quien jugará en los próximos meses.

Mientras lidera el ataque del PSG junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé en esos amistosos que los galos disputan por tierras japonesas, Neymar sigue viendo como las puertas de los grandes de Europa se cierran. Nasser Al-Khelaifi propuso al Etihad un intercambio por Bernardo Silva que fue rotundamente rechazado por Pep Guardiola y Arabia Saudita. Una posibilidad menos.

Pero faltaban palabras oficiales y estas no se han hecho esperar. Mientras prepara la pretemporada de un Manchester City que buscará nuevamente dominar la Premier League y Europa en los próximos meses, fue el propio Pep Guardiola quien confirmó que Neymar no será citizen. ¿Dónde va a jugar Ney?

Sin chances en el Etihad

“Lo siento, pero no es cierto. Su información no es correcta, Neymar es un jugador increíble y la información que tengo es un tipo increíblemente agradable. Pero no está bien…¡Cada verano el City va a comprar 150 jugadores!”, fueron las palabras del propio Pep para confirmar por lo menos a corto plazo, el brasileño no tiene hueco en el norte de la Premier League.

La temporada pondrá primera en tres semanas, PSG busca una salida y Neymar no sabe donde jugará antes que de Qatar 2022 sea una realidad. Así se asumen las próximas jornadas de un futbolistas a que sus 30 años no encuentra hueco en los grandes Europa ni defensores que justifiquen los más de 40 millones de euros que le representa al PSG cada 12 meses. Quedarse en el Parque de Los Príncipes se convierte poco a poco en la única posibilidad.