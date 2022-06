Un importante cargo será el que tendrá, el aguerrido exjugador Charrúa, Paolo Montero, quien luego de terminar su periplo por territorio argentino, dirigiendo a San Lorenzo, se le dio la oportunidad de retornar al club en el que tocó la gloria en territorio europeo, Juventus.

Y es que el hombre de fútbol, en la jornada de este martes 28 de junio fue anunciado como el nuevo director técnico del equipo Primavera, es decir las categorías formativas de la escuadra Juventina, que en la temporada que viene tiene como principal objetivo volver a los lugares de gloria.

En entrevista, tras su anuncio señaló: “estoy muy contento de estar acá. Sobre todo por el afecto que me han mostrado en estos años que he regresado a Turín cuando he venido de visita y a saludar a amigos. Para mí es un orgullo. Ahora solo queda trabajar por el bien de la Juventus".

De otra parte, también indicó qué es lo que quiere y cómo será el estilo de juego que él impondrá sobre sus jóvenes dirigidos los cuales quiere potenciar para tenerlos en el primer equipo: "que sea agresivo, corto, dinámico, de transiciones veloces, que sepa cuándo jugar y cuándo no, que sea pragmático y concreto".

Para la campaña que viene, Juventus tendrá dos bajas sensibles, una en la defensa y la otra en el frente de ataque; ya que en la zaga no contará con el experimentado Giorgio Chiellini, quien continuará su carrera en la MLS, y de otra parte no se sabe lo que será el futuro del argentino Paulo Dybala, que no seguirá de Bianconero.