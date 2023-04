Paris Saint-Germain no asegura la continuidad de Christophe Galtier, por el momento. Entre los candidatos, aparece un nombre que para Kylian Mbappé es una leyenda del club.

Para la próxima temporada, Paris Saint-Germain no tiene margen de error en Europa y debe pelear por la Champions League sea como sea. Por estas horas, la incertidumbre reina en el puesto de entrenador, ya que si bien Christophe Galtier asegura que continuará en su cargo, los rumores apuntan a un cambio de nombre. Y hay varios candidatos a la vista, con uno que tendría el respeto total de Kylian Mbappé.

Galtier no ha sido solución y sólo le queda ganar la Ligue 1 de Francia esta temporada. A esto hay que sumarle las acusaciones por racismo que lo desestabilizaron en los últimos días, más allá del apoyo que le ha dado PSG. No obstante, esto no cambia su situación y los rumores respecto a un nuevo entrenador para la próxima temporada persisten alrededor del club de la capital francesa.

Hay varios nombres que aparecieron como posibles reemplazantes de Galtier. Desde Zinedine Zidane, el gran sueño de todos en PSG, hasta José Mourinho en las últimas horas. Pero, por lo bajo, hay un entrenador que gusta mucho a los dueños de Qatar, ya que conoce el club como nadie y para Mbappé se trata de una leyenda absoluta del club.

Tal como ha dicho el periodista Santi Aouna (Foot Mercato), Thiago Motta está muy bien considerado por los dueños qataríes de PSG y es una opción más como posible reemplazo de Galtier. Actualmente, está en Bologna, donde está realizando una muy buena campaña. Lo sacó de la zona de descenso y se ilusiona con ganar una plaza para alguna competencia europea la próxima temporada.

Para Mbappé, Thiago Motta es una "leyenda"

Kylian Mbappé tiene sumo respeto por la figura de Thiago Motta, con quien llegó a jugar durante la temporada 2017-18, la última del italiano antes de su retiro de fútbol profesional. Compartieron campo en 18 partidos y juntos ganaron la Copa de Francia, la Copa de la Liga de Francia y la Ligue 1.

Ese respeto también lo demostró cuando lo eligió en su once ideal de leyendas del PSG. En un video para el canal de YouTube oficial del club, Mbappé armó una alineación en donde incluyó a Thiago Motta y lo consideró como un "componente clave", que ha aportado mucho al club. Entre los cracks que eligió en este equipo destacan figuras como Mario Alberto Yepes, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho y Thiago Silva, entre otros.