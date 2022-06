Tottenham está dispuesto a todo con tal de pelear por títulos la próxima temporada. En este sentido, ya ha oficializado tres fichajes durante este mercado de verano. El arquero Fraser Forster, el mediocampista Ivan Perisic y este viernes anunció a Yves Bissouma tras llegar a un acuerdo con Brighton. Ahora, va por un nuevo objetivo de 90 millones de euros: Lautaro Martínez.

El conjunto londinense ha sido de los que más se ha movilizado en este mercado y apunta fuerte a pelear por la Premier League y la UEFA Champions League. Sus fichajes cubren ciertas necesidades en diferentes zonas del campo, pero también buscan darle más jerarquía al equipo. Por eso, van en busca de más y apuntan al ariete argentino del Inter.

Según reveló el periodista Alfredo Pedulla, el técnico Antonio Conte ha pedido a Tottenham el fichaje de Lautaro Martínez. Los 'Spurs' consideran poner una cifra de 90 millones de euros para quedarse con el argentino, aunque la situación no es para nada sencilla.

Es que el ex Racing no tiene intenciones de dejar Inter. El citado periodista asegura que su idea es continuar en el club para unirse a los inminentes nuevos refuerzos, Paulo Dybala y Romelu Lukaku. A su vez, su agente Alejandro Camaño negó recientemente que su representado pueda dejar la institución 'nerazzurri'. "No hay motivos para una salida", sentenció.

Lautaro Martínez sería el salto de calidad para Tottenham y un compañero de ataque ideal para Harry Kane y Heung-min Son. De cualquier manera, las negociaciones no serán fáciles ante los deseos del argentino, pero a Inter le puede urgir vender algún futbolista para equilibrar cuentas. ¿Querrán despedirse del argentino?