Paulo Dybala es sin dudas uno de los mejores agentes libres con los que cuenta un mercado de fichajes que no se detiene en Europa. El argentino, quien dejase Turín tras una vida en Juventus, busca opciones de cara a recuperar su nivel y decir presente en Qatar 2022. Dos capitales del fútbol del viejo continente estudian hacerse con sus servicios.

"Dybala es parte de los jugadores libres disponibles en el mercado, y representó una oportunidad, pero ya hemos completado nuestro ataque con muy buenos jugadores", sentenció el directivo Giuseppe Marotta desde Inter de Milan para poner continuar con una novela que de momento no seguirá por el norte del Calcio.

Si bien el tiempo apura y gran parte de los equipos ya se encuentran en plena pretemporada, el cordobés no para de sonar para diversos destinos donde sus servicios serían más que recibidos. Dos capitales del fútbol europeo, los últimos en sumarse a un puja donde queda mucho por verse. El contrato de Paulo (8 millones netos por temporada), gran problema para buscar una solución a corto plazo.

Roma y Manchester, pendientes

ESPN afirma que el media punta argentino ya ha sido ofrecido al conjunto de José Mourinho, donde solo se estudiará su llegada si es que Nicolo Zaniolo acaba poniendo rumbo a Turín. 50 millones de euros ofrece la Vecchia Signora por un futbolista que podría heredar el lugar de Dybala en la capital de Piamonte. Para jugar con The Special One apuntan, tendrá que bajarse el sueldo considerablemente.

Pero no solo en Italia tendrían ojos para un zurdo que a sus 28 años se encuentra por primera vez en su carrera sin equipo o camiseta por defender. ESPN afirma que Manchester United también estudia el fichaje del media punta, así como que de momento Erik Ten Hag no ve necesario reforzar una posición cubierta con el fichaje de Christian Eriksen. Solo la marcha de CR7 le da un hueco en Old Trafford.