El entrenador de PSG, Mauricio Pochettino no ocultó su gran decepción en la conferencia de prensa tras la derrota ante Mónaco.

Paris Saint-Germain (PSG) continúa sumando decepciones en este segundo tramo de la temporada. El equipo de la capital sufrió una dura caída este domingo en su visita a Mónaco. Mauricio Pochettino no se quedó callado ante el mal rendimiento mostrado por su equipo sobre el césped.

PSG continúa en el ojo de las críticas tras la eliminación de la Champions League a manos de Real Madrid. El equipo parisino había respondido en la Ligue 1 con una goleada ante Bordeaux, pero ahora se han llevado un nuevo golpe en su visita al Stade Louis II.

Los líderes del campeonato local salieron goleados del principado, cayendo por diferencia 3-0. Las críticas no han parado de caer para PSG por el pobre rendimiento mostrado en el terreno de juego y Mauricio Pochettino ha sido severo con su autocrítica en la conferencia de prensa.

Furioso por el resultado

Pochettino criticó fuertemente el rendimiento de su equipo desde la sala de prensa. "El partido de hoy es inadmisible. No podemos afrontar un partido de esta manera y comenzarlo así. Fue una vergüenza, porque somos competidores. Hay que levantarse para acabar con la frustración que produjo la eliminación de la Champions League pensando en dar lo mejor de cada uno mismo por el club y la institución".

"No tuvimos el espíritu adecuado para luchar contra un equipo que estaba afectado tras sufrir una eliminación en la Europa League. ¡Nuestro primer tiempo fue inaceptable! Podemos perder partidos y tener malas actuaciones, pero no podemos repetir este tipo de partidos porque es grave. Hoy es una cuestión colectiva, no debemos centrarnos individualmente. Lo más importante es encontrar soluciones y dejar de encontrar excusas y pretextos" añadió el DT argentino, que podría estar al borde del despido.