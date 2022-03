En el primer clásico de un domingo lleno de clásicos en el mundo, Mónaco dio el golpe, ganó con mucha autoridad al PSG en el estadio Louis II, doblete de Ben Yedder, el goleador solitario del torneo, y un tanto del alemán Volland, fueron las claves del 3-0 sobre el líder del camponato que sigue sin dar buenas señales futbolísticas en Francia.

En el primer tiempo todo fue muy favorable a Mónaco, el resultado, y el transcurrir del partido, porque lograron equilibrar el dominio de la pelota en un 50% - 50%, pero fueron más profundos, anotaron 11 reamtes al arco contra solo 5 intentos del PSG, y en uno de esos intentos apareció el golazo de Ben Yedder, para darle la ventaja al Mónaco a los 25 minutos.

Con ese gol de ventaja y los números favorables a los locales en el Principado, comenzó el complemento, donde cambió el panorama, Mónaco perdió el control de la pelota y todo era del PSG, Mbappé tuvo las más importantes chances, pero no estuvo fino.

La falta de gol siempre se pagó caro. Volland que ingresó en el segundo tiempo puso el segundo a los 69, tras otro desborde por derecha de Aguilar, que cedió un pase para el 2-0.

Al PSG se le fue todo de las manos en ese momento, la tenencia, los intentos, y Mónaco aprovechó otra vez para desbordar por todo lado al mal partido de la defensa del PSG y Vollando fue derribado en el área en el minuto 80, para que Ben Yedder, con algo de suspenso, porque su penal rebotó en Donnarumma y luego se metió en el arco, y a los 83 el goleador del torneo, puso el 3-0.

Mónaco así se levantó del duro golpe de la eliminación de la Europa League y aunque está lejos de pelear por la Ligue 1 (séptimo), ganar al PSG y ahondar su crisis es un plus para uno de los clásicos rivales. Para Paris Saint-Germain este es otro golpe, aunque su liderato no corre riesgo, la temporada de Pochettino, Neymar, Mbappé y Messi, que no jugó el partido por un estado gripal, es cada vez más cuestionada en la capital de Francia.