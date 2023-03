Sorprendiendo a muchos, Achraf Hakimi no fue incluido en la lista de convocados que el PSG tendrá para afrontar el duelo frente a Nantes en la Ligue 1.

¿Por qué Achraf Hakimi no juega en el partido de PSG contra Nantes por la Ligue 1?

Sabiendo que la cabeza estará en lo que pase de forma pronta en la Champions League, el compromiso doméstico no puede pasar desapercibido por parte del PSG, que jugará frente a Nantes en la 26° jornada por la Ligue 1. Recordemos que el mismo tendrá lugar en el Estadio Parque de los Príncipes para el día sábado 4 de marzo.

Ampliando lo cortamente mencionado en el comienzo, los "Parisinos" tienen en claro que el duelo contra Bayern Múnich pautado para el miércoles 8 determina el futuro del equipo. Principalmente porque los actuales campeones y líderes que posee el fútbol francés prepara su artillería de figuras para intentar conquistar la Liga de Campeones.

De cara al partido frente a Nantes, hay una novedad más que grande y se trata de una baja sensible en el equipo que dirige Christophe Galtier. Siendo más precisos, Achraf Hakimi no va a participar tanto en el equipo titular como también el suplente ya que no fue convocado para afrontar el juego.

Achraf Hakimi no jugará el partido de PSG vs. Nantes porque fue acusado formalmente por una violación hacia una mujer de 24 años. La noticia trascendió en las últimas horas y la versión contada por la víctima del hecho ocurrió el día domingo 26 de febrero, del cual todavía se espera la defensa por parte del defensor.

Producto de esta situación, Galtier decidió separar al lateral derecho marroquí del equipo hasta que el caso tenga una resolución. Recordemos que el testimonio de la dama en cuestión expresa que ambos se vieron en casa del futbolista mientras la actual pareja de Hakimi se hallaba de viaje, conociéndose ambos por hablar en Instagram. Según su testimonio, el jugador practicó actos sexuales pese a la resistencia de ella