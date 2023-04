Karim Benzema es una de las principales figuras del Real Madrid, equipo que sueña con volver a conquistar la Champions League en la temporada 2022/2023. Es por ese motivo que en cada partido que juega el Merengue el público se pregunta por qué el experimentado delantero francés utiliza un vendaje en su mano derecha. En Bolavip te damos la respuesta.

+¿Por qué Benzema se venda la mano derecha para jugar?

Karim Benzema, experimentado delantero del Real Madrid, comenzó a utilizar el vendaje desde el 3 de enero del 2019. Ese día sufrió una lesión en el dedo meñique de la mano derecha durante la victoria del Merengue ante el Betis.

En aquel encuentro, el atacante padeció el inconveniente tras haber protagonizado un choque con el defensa Marc Bartra. Luego del golpe tuvo que ser reemplazado por Cristo González en el entretiempo.

Al concluir la campaña de dicha temporada, el delantero pasó por el quirófano y se operó. Sin embargo, al tiempo regresó a las canchas y sufrió un golpe similar en la misma zona. Desde ese momento nunca resolvió dicho inconveniente de forma definitiva.

+¿Qué dijo Benzema de la operación?

"Primero hice una operación, pero cuando te operas tienes que estar de baja dos meses y yo quería continuar con mis compañeros. Me he hecho otra vez daño, pero ahora no tengo tiempo para parar y para pasar por otra operación. Por eso juego con el vendaje", explicó el delantero francés en una conferencia de prensa.

+Así se le ve la mano derecha a Benzema en un partido de fútbol