Lionel Messi y Cristiano Ronaldo atraviesan una situación atípica en el Balón de Oro 2022. Conoce los motivos por los cuales el argentino y el portugués no reciben el premio este año.

¿Por qué Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no ganan el Balón de Oro 2022?

La gala del Balón de Oro 2022 posee un detalle que genera nostalgia entre los fanáticos. Esto se debe a que, a diferencia de lo ocurrido durante más de una década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no luchan entre sí por conquistar el galardón al mejor jugador del mundo.

El argentino y el portugués fueron protagonistas y ganadores de diferentes ediciones de la ceremonia de France Football, que antes organizaba el evento junto a la FIFA. Sin embargo, este año no sucede lo mismo y, en consecuencia, surgen preguntas entre los simpatizantes.

¿Por qué Lionel Messi no puede ganar el Balón de Oro 2022?

El futbolista de PSG no tiene la posibilidad de adueñarse del premio al futbolista más destacado del planeta en 2022 debido a que no fue incluido entre la lista de 30 finalistas. Los encargados de seleccionar a los nominados concluyeron que el rendimiento del capitán de la Selección Argentina no fue suficiente para ser uno de los nominados a ganar el título.

¿Por qué Cristiano Ronaldo no ganaría el Balón de Oro 2022?

A diferencia de Messi, el jugador de Manchester United sí forma parte de los 30 finalistas que fueron anunciados hace dos meses. De todos modos, no se impondría en la votación final de la actual edición del galardón. El atacante exhibió un buen nivel en el año, pero estuvo por debajo de otros integrantes de la lista, como Karim Benzema y Kylian Mbappé, entre otros.

¿Cuántos Balones de Oro ganaron Messi y Ronaldo en su carrera?

Hasta el momento, Messi conquistó siete Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021) y es el máximo ganador en la historia del premio. Ronaldo, por su parte, lo recibió en cinco oportunidades (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) y escolta al ex Barcelona en el ranking. Por detrás, se encuentran el francés Michel Platini y los neerlandeses Johan Cruyff y Marco van Basten, quienes fueron condecorados en tres ocasiones.

Los 30 nominados al Balón de Oro 2022

Karim Benzema (Real Madrid - Francia)

Thibaut Courtois (Real Madrid - Bélgica)

Luka Modric (Real Madrid - Croacia)

Antonio Rudiger (Chelsea / Real Madrid - Alemania)

Vinícius Júnior (Real Madrid - Brasil)

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)

Kylian Mbappé (PSG - Francia)

Luis Díaz (Liverpool - Colombia)

Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool - Inglaterra)

Fabinho (Liverpool - Brasil)

Darwin Núñez (Benfica / Liverpool - Uruguay)

Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

Erling Haaland (Borussia Dortmund / Manchester City - Noruega)

Kevin De Bruyne (Manchester City - Bélgica)

Bernardo Silva (Manchester City - Portugal)

Riyad Mahrez (Manchester City - Argelia)

Phil Foden (Manchester City - Inglaterra)

Joao Cancelo (Manchester City - Portugal)

Sadio Mané (Bayern Múnich - Senegal)

Joshua Kimmich (Bayern Munich - Alemania)

Cristopher Nkunku (RB Leipzig - Francia)

Cristiano Ronaldo (Manchester United - Portugal)

Casemiro (Real Madrid / Manchester United - Brasil)

Heung-Min Son (Tottenham - Corea del Sur)

Harry Kane (Tottenham - Inglaterra)

Mike Maignan (AC Milan - Francia)

Rafael Leao (AC Milan - Portugal)

Sebastien Haller (Ajax / Borussia Dortmund - Costa de Marfil)

Dusan Vlahovic (Juventus - Serbia)

¿Cuándo y dónde es la gala de entrega del Balón de Oro 2022?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro se llevará a cabo HOY, lunes 17 de octubre, en el Teatro del Châtelet de París, Francia.

Horario por país

Argentina: 15:00 horas

Brasil: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Uruguay: 15:00 horas

Bolivia: 14:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Ecuador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Panamá: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas PT y 14:00 horas ET

España: 20:00 horas