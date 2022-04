Este jueves 14 de abril quedará enmarcado en la historia de Frankfurt, uno de los clubes más tradicionales de la Bundesliga, ya que eliminó la Europa League a Barcelona, uno de los grandes del continente. Sin embargo, una de las noticias estuvo en las gradas.

Y es que tras la derrota 3-2 que dejó por fuera a los catalanes del torneo; Joan Laporta y Jordy Cruyff, las dos cabezas principales de la parte ejecutiva del club, hablaron para los medios y fue inevitable referirse a la impresionante cantidad de hinchas de Eintracht.

Fue primero Cruyff, en charla con Movistar, quien en primera instancia fue cortante al decir sobre ese episodio en las graderías que: "Eso tendrá que responderlo quien le corresponda, yo solo me ocupo del tema deportivo", pero las preguntas no quedaron ahí.

Finalmente, ante la insitencia del periodista, el asesor del equipo tuvo que responder y señaló, "Me he quedado sorprendido, porque no parecía que jugáramos en casa. No sé si ha influido en el resultado. Tenemos que ver qué mejorar para que el equipo tenga el máximo apoyo".

Pero en versiones entregadas a Barcelona TV, el presidente del equipo dijo: "lamento lo que ha pasado y lo que he sentido es vergüenza", y es que era evidente la buena asistencia de alemanes en las sillas del tradicional estadio catalán, que lució con varias camisetas blancas.

Incluso, hasta los aficionados del cuadro local, en protesta abandonaron uno de los sectores más populares del escenario y se vio vacío ese lugar. "Tenemos información de lo que ha pasado. Tenemos que procesarla y tomar medidas", indicó Laporta.

"Como barcelonista me siento dolido de lo que he visto porque había muchos aficionados del otro equipo", finalizó el máximo mandatario del club sobre el penoso episodio de los hinchas alemanes en el estadio Blaugrana, que tuvo una noche oscura europea.