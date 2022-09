¿Por qué no juega Di María hoy en PSG vs. Juventus?

Juventus buscará empezar con éxito su participación en la UEFA Champions League 2022-2023 cuando visite a PSG en el marco de la primera jornada de la fase de grupos. En este escenario, el equipo italiano no puede contar con una de sus máximas figuras: Ángel Di María.

El argentino generó un impacto inmediato desde su incorporación al Bianconero tras haber finalizado su contrato, justamente, en el cuadro francés. De hecho, el atacante convirtió un gol y brindó una asistencia en su debut oficial durante la victoria frente a Sassuolo por la Serie A.

Sin embargo, y al igual que su compañero Paul Pogba, el integrante de la Selección Argentina no se encuentra disponible para el comienzo de la nueva edición de la Liga de Campeones de Europa. Por lo tanto, el entrenador Massimiliano Allegri lamenta la baja de Fideo.

¿Por qué no juega Di María hoy en PSG vs. Juventus?

La razón por la que Di María no juega contra PSG es que padece una molestia en el aductor del muslo izquierdo. Por este motivo, el futbolista fue desafectado de la lista de convocados de la Juve y no podrá enfrentarse con su ex equipo en el inicio del certamen europeo.

Cabe destacar que el extremo había sufrido una lesión en el mismo sector durante su primer partido oficial con la Vecchia Signora en el triunfo contra Sassuolo. Luego de 10 días de recuperación, regresó a la actividad en la victoria ante Spezia, donde disputó 36 minutos.

El pasado sábado, fue titular contra Fiorentina, pero se resintió del inconveniente físico y debió ser reemplazado en el entretiempo por Mattia De Sciglio.

¿Cuándo juegan PSG vs. Juventus por la Champions League?

El partido PSG vs. Juventus se llevará a cabo HOY, martes 6 de septiembre, en el Estadio Parque de los Príncipes de París, Francia.

Horario por país

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas PT y 15:00 horas ET

España: 21:00 horas