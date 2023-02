¿Por qué no juega Neymar en PSG vs. Montpellier por la Ligue 1?

París Saint-Germain buscará recuperarse de sus últimos bajos rendimientos en la Ligue 1, cuando se mida ante Montpellier este miércoles 1 de febrero, por la jornada 21 del certamen. Para ello, no contará con Neymar Jr, que no forma parte de la nómina para el compromiso. Conoce los motivos por los que no estará en el once titular ni en el banco.

+ ¿Por qué no juega Neymar en PSG vs. Montpellier por la Ligue 1?

El astro brasileño no será parte del cruce ante Montpellier ya que padece una fatiga muscular y continuará entrenándose en el gimnasio para recuperarse en lo inmediato. Estuvo en duda hasta último momento, pero el entrenador Christophe Galtier optó finalmente por no arriesgarlo para el encuentro.

+ La probable formación de PSG ante Montpellier por la Ligue 1, sin Neymar:

Con la baja confirmada de Neymar, sumada a la reciente salida de Keylor Navas (transferido al Nottingham Forest), esta es la posible alineación de PSG para enfrentar al Montpellier: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Juan Bernat; Fabián Ruiz, Vittinha, Carlos Soler; Lionel Messi, Hugo Ekitike y Kylian Mbappé.

+ Montpellier vs. PSG: ¿A qué hora juegan el partido por la Ligue 1?

El partido Montpellier vs. París Saint-Germain se disputará HOY miércoles 1 de febrero, desde el Stade de la Mosson, en el marco la fecha 21 de la Ligue 1 de Francia.

Horarios según región:

Argentina: 17.00 horas

17.00 horas Uruguay: 17.00 horas

17.00 horas Brasil: 17.00 horas

17.00 horas Chile: 17.00 horas

17.00 horas Paraguay: 17.00 horas

17.00 horas Bolivia: 16.00 horas

16.00 horas Venezuela: 16.00 horas

16.00 horas Colombia: 15.00 horas

15.00 horas Ecuador: 15.00 horas

15.00 horas Perú: 15.00 horas

15.00 horas México: 14.00 horas

14.00 horas Estados Unidos: 12.00 horas PT / 15.00 horas ET

12.00 horas PT / 15.00 horas ET España: 21.00 horas

+ Montpellier vs. PSG: ¿Cómo y dónde ver EN VIVO por la Ligue 1?

El partido Montpellier vs. París Saint-Germain será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO en Sudamérica y México por la plataforma Star+, y en Estados Unidos por las pantallas de FuboTV, beIN Sports y beIN Sports Ñ.