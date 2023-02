¿Por qué no juega Pedri en el partido de Barcelona vs. Cádiz?

Entrando en la recta final de una nueva cita del campeonato, Barcelona vs. Cádiz es uno de los partidos más destacados que posee la jornada 22 por La Liga de España. El mismo se desarrollará desde el Camp Nou, donde muchas novedades hay de cara a un juego de cuadros con realidades dispares.

Del lado local, los "Culés" aparecen en lo más alto de la tabla al firmar una campaña magistral de 18 victorias, dos empates y una sola derrota, aunque la cabeza de los catalanes está en el día jueves 23 de febrero, cuando se midan en la vuelta de los pre-octavos de final por la Europa League ante Manchester United, que posee el resultado parcial de 2-2.

Sin embargo, la novedad es que Pedri no va a poder disputar el encuentro de Barcelona ante Cádiz, encendiendo alarmas de cara al plano internacional. Un verdadero dolor de cabeza dijo presente en el día a día del entrenador Xavi Hernández ya que el joven mediocampista de 20 años es pilar en el mediocampo y, principalmente, la zona ofensiva del cuadro.

¿Por qué no juega Pedri en el partido de Barcelona vs. Cádiz por La Liga?

Pedri no estará presente en el partido de Barcelona vs. Cádiz porque sufrió una lesión en el tendón de la corva, aunque esto no sería lo único. Según revelaron desde medios catalanes, el mediocampista tendría una rotura del recto anterior de su muslo derecho, lo que de confirmarse alejaría por un mes o cuatro semanas al jugador de las canchas.

Resta saber quién ocupará su puesto en un equipo donde el juvenil es un pilar para la confección de juego en las zonas cercanas al área contraria. Muchos creen que entre Ansu Fati o Ferrán Torres, uno solo se sumaría al 11 titular para confeccionar el 4-3-3 como sistema y regresar a los inicios de la gestión Xavi en el equipo.