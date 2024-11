El Messi de Serbia asegura que es mejor que Lamine Yamal: “Lo voy a demostrar”

Para muchos será desconocida la figura de Andrija Maksimovic, pero supone una de las grandes esperanzas del fútbol de Europa del Este ahora mismo. La joven promesa del Estrella Roja de Belgrado se alista para recibir a Barcelona en la UEFA Champions League y en medio de curiosas comparaciones con Lionel Messi. Avisa en rueda de prensa que demostrará que es mejor que Lamine Yamal.

‘Es el Messi de Serbia’. Así hablan de un Andrija Maksimovic que a sus 17 años tendrá el partido de su vida en el Maracaná de Belgrado ante Barcelona. Estrella Roja ha visto nacer a un volante mixto que antes de su mayoría de edad ya genera elogios de peso en toda Europa del Este. Consultado en rueda de prensa por las comparaciones con La Pulga y el arribo de Lamine Yamal a Serbia, dejó varias reflexiones de peso. Partido de la vieja historia de la Champions esta noche.

“Yamal es un gran jugador, ya nos encontramos en el pasado y saldré al campo a enseñar que soy mejor que él. También está Cubarsí. Los dos tienen mi edad. Espero que podamos cambiar las camisetas cuando termine el partido”, palabras de un Andrija Maksimovic sin filtro en una rueda de prensa donde se pidió a la afición del Estrella Roja llenar las tribunas de un recinto que se viene acostumbrado a partidos de Champions en el último tiempo.

Andrija Maksimovic, la última joya del Este de Europa en ser comparada con Messi: IMAGO

El joven serbio no huye de las comparaciones. Desde su llegaba a la elite se le compara con Lionel por sus regates y juego atrevido con balón en los pies. Declara amor eterno al argentino y sabe que en unas horas tendrá los ojos del mundo encima: “Messi es mi ídolo, pero me gustaría que me recordaran como Andrija Maksimović…No estoy nervioso, estoy contento de jugar contra un equipo grande como el Barcelona”.

Una altura de 1.7 metros, 11 goles y 5 asistencias como profesional a lo largo de 41 partidos y ya hasta dos encuentros oficiales con la mayor de Serbia, los números de un Andrija Maksimović que avisa a Yamal antes de la llegada de Barcelona a la casa del Estrella Roja. Se enfrentan dos campeones de Europa y veremos, si dos verdaderos aspirantes a ocupar el slogan del ‘Nuevo Messi’ que tantas carreras ha dinamitado en los últimos años.

