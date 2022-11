De forma inesperada, Gerard Piqué anunció su retiro como jugador profesional. A pesar de que su contrato con Barcelona tiene fecha de vencimiento el 30 de junio de 2024, además de que la temporada recién transcurre, para el defensor de 35 años su carrera como futbolista ya es un hecho. 768 partidos disputó desde su debut profesional en 2004 con 62 goles marcados y un palmarés para la historia.

En un video que publicó desde su cuenta de Twitter, estas fueron las palabras más destacadas de Piqué: “Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora quiero ser yo quien hable de mí (...). Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barsa a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barsa siempre”.

Recordemos que el defensa logró 34 títulos como jugador profesional a nivel clubes, destacándose una Copa de la Liga de Inglaterra 2005-06, Community Shield 2007, Premier y Champions League 2007-08 con Manchester United. En tanto que en el Barça conquistó tres Champions (2009, 2011 y 2015), ocho ligas (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019), siete Copas del Rey (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021), tres Mundiales de clubes (2009, 2011 y 2015), seis Supercopas de España (2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019), tres Supercopas de Europa (2010, 2012 y 2016). A ello se le agrega el Mundial 2010 y Eurocopa 2012 con la Selección de España y el Europeo sub-19.

¿Por qué se retira Gerard Piqué del fútbol?

No hay razones específicas si nos dejamos llevar por las palabras que el propio defensor compartió en sus redes sociales. La realidad es que no fue un 2022 fácil para el zaguero, considerando que a nivel personal contó con la separación de Shakira tras varios meses de rumores de ruptura. En el medio de ello aparece la tensa discusión en cuanto a la división de bienes y la custodia de Sasha y Milan, sus hijos. Actualmente se encuentra afrontando una relación con Clara Chía Martí, empleada suya de la empresa Kosmos.

A nivel futbolístico, el jugador apenas sumaba minutos dentro del cuadro "Culé", ya que Jules Koundé, Andreas Christensen y Eric García ocuparon su lugar en el equipo titular. La sorpresa es que su nombre aparecía en la prelista de 55 convocados de España para el Mundial de Qatar 2022, aunque no contaba con opciones para estar entre los 26.

¿Cuándo jugará Gerard Piqué su último partido como profesional?

Tanto con la camiseta del Barcelona como a nivel profesional, Gerard Piqué disputará su último partido el día sábado 5 de noviembre contra Almería. El mismo va a disputarse en el Camp Nou desde las 21:00 hora local.