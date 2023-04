Chelsea y Liverpool se pondrán al día este martes cuatro de abril en Stamford Bridge, al completar el duelo que les quedó pendiente de la jornada ocho de la Premier League. El partido en cuestión iniciará a las 20 horas local y contará con el arbitraje de Anthony Taylor, quien a su vez será escoltado por los líneas Gary Beswick y Dan Cook.

En lo que respecta al conjunto local (decimoprimero con 38 unidades), el enfrentamiento con los dirigidos por Jurgen Klopp no les llega precisamente en el mejor momento ni mucho menos. Resulta que Todd Boehly, dueño de la institución, a causa de la catarata de resultados adversos, decidió ponerle punto final al proceso de Graham Potter, por lo que en la cita vs. The Reds contará en el banquillo con la presencia del estratega interino, el español Bruno Saltor.

En tanto que el Liverpool (octavo con 42 puntos) buscará retomar el camino de la victoria. Casualmente, la última vez que peregrinó por la senda triunfal fue en el 7 a 0 que le propinó al Manchester United. De ahí en más, tres derrotas escalonadas. 1 a 0 con el Bournemouth, 1 a 0 con el Real Madrid y 4 a 1 con el Manchester City.

Formación del Chelsea:

Kepa Arrizabalaga; Reece James, Kalidou Koulibaly, Marc Cucurella; Ruben Loftus-Cheek, Enzo Fernández, Mateo Kovačić, Ben Chilwell; Kai Havertz, Mijailo Mudryk y Joao Félix.

Formación del Liverpool:

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Harvey Elliott, Fabinho Tavares, Jordan Henderson; Mohamed Salah, Diogo Jota y Cody Gakpo.