La Premier League avanza como puede en medio de la ola de contagios que ha generado una avalancha de encuentros suspendidos en la primera división inglesa. Las autoridades y protagonistas del torneo siguen debatiendo en cuanto al futuro de un calendario mas que apretado y donde de momento no hay fechas para reprogramar tantas jornadas. Thomas Tuchel estalla contra lo que considera un abuso sistemático.

El entrenador del Chelsea estuvo lejos de irse contento del Villa Park, donde pese a la victoria de los suyos por 3-1 los Blues volvieron a sufrir bajas mientras buena parte del equipo continúa atravesando una lenta recuperación tras haber sido diagnosticados con Covid-19. El alemán pide al igual que Graham Potter o Thomas Frank que se tomen decisiones de peso.

Empezó cuestionando en rueda de prensa la falta de humanidad a la hora de tomar decisiones: "No solo somos futbolistas, también somos padres y tenemos miedos y dudas. Estoy luchando y me gustaría tener cinco cambios porque me ayudaría a proteger a los jugadores mientras dure el brote. Somos la única Liga que no tiene cinco cambios".

"No es justo. Llevamos 10 días todos en la cama y jugamos contra equipos que se preparar durante una semana porque han tenido partidos aplazados. Nos hacen jugar todo el tiempo, incluso si tenemos COVID-19. Hemos sufrido nuevas lesiones -Thiago Silva y Kanté 'cayeron' en Villa Park- y esto no parará. La gente que está en las oficinas es la que toma estas decisiones", continuaba TT en zona mixta.

Si bien su equipo ha sufrido un evidente bajón en el nivel que les llevase a ser campeones de Europa el pasado mes de mayo, Tuchel asegura que la situación está siendo llevada a un peligroso límite: "Estamos presionando a los futbolistas. Tengo el máximo respeto por lo que hicieron mis jugadores. Estoy muy impresionado... pero también muy preocupado. Ahora hacemos cambios en función de las lesiones, no por razones tácticas”.