Ante la llegada de la variante Ómicron que sigue expandiendo la pandemia por Covid-19, muchos países están sufriendo una nueva crecida de casos por contagio pese a que en la mayoría de ellos estén realizándose las correspondientes vacunaciones. En el invierno europeo, una de las naciones que la está pasando muy mal es Inglaterra y eso repercute en el fútbol, ya que la Premier League cuenta con muchos partidos suspendidos por brotes en los planteles.

A fin del mes de noviembre, Tottenham fue el primer equipo en presentar más de siete casos en todo su plantel o staff técnico y médico por Covid-19, lo que obligó a suspender el partido ante Burnley en la Premier, pero mucho más tarde ante Rennes en la Conference League, lo que ocasionó que los londinenses perdieran por "escritorio" su posibilidad de pelear la clasificación a los 16vos del certamen. Los 10 o 14 días de aislamiento que genera padecer el virus demandan la posible extensión de juegos sin afrontar.

La ejemplificación recien expuesta ahora acontece en varios equipos, sumado a que los mismos acontecen en el mes de diciembre, casualmente uno de los más exigentes junto a enero a nivel calendario dentro del fútbol inglés. Los más recientes en sumarse con brotes de casos por Covid-19 fueron Leeds United y Watford, quienes se pierden el "Boxing Day" y peligran los dos encuentros siguientes que ambos llevarán a cabo, ya que los mismos se producen en un total de seis días después de la fecha a disputarse el domingo 26.

Si bien a comparación de otros momentos las restricciones, protocolos e incluso la llegada de la vacuna hicieron un cambio a nivel actividades permitidas en Reino Unido, la realidad es que cada club intentará empezar a exigir la aplicación de las dos dosis para cada jugador, algo que ya ejerció Wolverhampton, entre muy pocos. Hasta el momento, son 13 encuentros los suspendidos en un certamen que aún no tomó una medida estricta para prevenir.

Cabe resaltar que este tipo de situaciones ya se produjo en ciertos momentos de la temporada pasada, quizás no con tanta consecutividad como en el presente cierre de año. Pero en la campaña 2020-21, los partidos entre Aston Villa vs. Newcastle United, Tottenham vs. Fulham, Everton vs. Manchester City, Burnley vs. Fulham, Aston Villa vs. Tottenham Hotspur y Aston Villa vs. Everton debieron suspenderse por brotes de casos en alguno de los mencionados planteles, además de que los seis duelos que acontecieron también entre diciembre y enero.

Premier League: ¿Qué partidos fueron los que se suspendieron por el Covid-19?