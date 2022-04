Manchester United ha tenido una temporada con muchos terremotos puertas adentro y se prepara para un futuro donde el nuevo entrenador deberá cambiar rotundamente la imagen del equipo. El objetivo para el final de campaña del conjunto de los 'Diablos Rojos' será terminar lo más arriba posible en la Premier League para lograr la clasificación a algún torneo de Europa. Así también se lo plantea un futbolista con largos años en el club y que ha decidido ponerle punto final a su estancia en Old Trafford.

Este viernes sorprendió el anuncio de Nemenja Matic, quien afirmó mediante un mensaje en su cuenta de Instagram que ésta será su última temporada en Manchester United. Si bien tenía contrato aún hasta 2023, al parecer, rescindirá este vínculo y su futuro luce totalmente incierto. Confirmó la noticia luego de una charla con directivos, etnrenador y compañeros de plantilla.

"Después de pensarlo mucho, he decidido que esta temporada será mi última con el Manchester United. He informado a la directiva, al entrenador y a los jugadores de mi decisión. Ha sido un gran honor y un privilegio jugar en este gran club. Un gran agradecimiento a los aficionados por su apoyo incondicional. Ahora lo daré todo hasta el final de la temporada para ayudar a mis compañeros a terminar lo mejor posible", escribió Matic para anunciar su salida del conjunto de Old Trafford.

El desgaste que ha generado los inconvenientes en esta temporada con la salida de Ole Gunnar Solskjaer, la llegada de Ralf Rangnick y todos los rumores hacia las figuras de Cristiano Ronaldo y Harry Maguire y una supuesta división en el vestuario se han cobrado al primer jugador que dice 'basta'. De esta manera, el serbio de 33 años dejará el club a final de temporada.

Nemenja Matic llegó a Manchester United en 2017 proveniente de Chelsea a cambio de una cifra cercana total a los 45 millones de euros. En total, ha disputado 183 partidos hasta el momento con la camiseta de los 'Diablos Rojos' donde marcó cuatro goles y dio nueve asistencias.