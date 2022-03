Dentro de las competiciones internacionales de clubes, la Champions League es la más prestigiosa del planeta. La Orejona es la obsesión de todos los equipos grandes de Europa, los que reúnen a los mejores talentos del globo en aquel continente.

En la actualidad, Chelsea es el campeón defensor y continúa camino a un bicampeonato. Con el desarrollo de la fase de eliminación directa, el próximo paso para la presente edición son los cuartos de final, quedando más cerca de conocer al nuevo campeón.

Pero la Champions League como la conocemos está cerca de llegar a su fin. Es que la UEFA realizará modificaciones a partir de la edición de 2024-25. Si bien aún no se sabe con exactitud cómo la diseñarán, de antemano se sabe que aumentarían los clubes en la fase final, de 32 a 36.

La Asociación Europea de Clubes (ECA) propuso este lunes, según publicaron The Athletic y Mundo Deportivo, que las nuevas plazas sean destinadas de forma particular: dos para equipos históricos del torneo que no lograron la clasificación, otra para la quinta liga más importante de Europa y, la restante, para un cuadro que dispute la fase previa.

Además, indican que la fase de grupos dejará de existir en su formato actual, pasando a un grupo único con los 36 clubes. Cada equipo disputará un total de 10 partidos, ante rivales diferentes, con la mitad de local y el resto de visitante. A partir de allí, obtendrán la clasificación a los octavos de final.