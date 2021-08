Nadie lo esperaba. Una bomba explotó sobre el cierre del mercado. A pesar del famoso burofax de hace casi un año, las negociaciones entre Lionel Messi y el Barcelona parecían haber llegado a buen puerto. Con la llegada del Kun Agüero al equipo Culé, todo hacía indicar que el 10 de la Selección Argentina se quedaría en España. Pero no. El Barsa ya emitió un comunicado despidiendo al máximo ídolo de la institución y todos apuntan al Fair Play Financiero de La Liga. Pero, ¿qué es? ¿Fue el culpable del giro inesperado?

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", dice el comunicado oficial del Blaugrana. Y allí aparece el famoso término: Fair Play Financiero.

¿Qué es el Fair Play Financiero y por qué es clave para el futuro de Lionel Messi?

El Fair Play Financiero es una medida que se impuso desde la UEFA que establece que una entidad no puede gastar más dinero del que le ingresa. Esta medida tiene como fin controlar las economías de los clubes y que sus perdidas no afecten en lo institucional. Como esto es difícil de sostener, ya que se acostumbra a realizar grandes inversiones, la Asociación de Clubes Europeos decidió que un equipo no podría tener gastos de más de 100 millones de euros por sobre los ingresos.

Según varios medios españoles, el Barcelona de Bartomeu superaba en un 110% el Fair Play Financiero. Es decir que, para poder contratar a Lionel Messi dentro de las normas económicas planteadas por UEFA, el club debería deshacerse prácticamente de todo su plantel actual. Algo lógicamente imposible.