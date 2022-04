12 puntos son los que quedan en juego dentro de una Serie A de Italia que tiene al día a los aspirantes (matemáticamente hablando) al título. Son cuatro los equipos que pelean por un "Scudetto" que a varios se les niega desde hace mucho tiempo, pero que tiene a otros que saben lo que es conquistarla en los más recientes años.

El puntero es Milan, cuadro rojinegro que no puede conquistar el certamen desde la temporada 2010-11 y que ahora está ante una oportunidad inigualable. Luego aparece Inter, el actual campeón que quiere defender con éxito lo que llevó 11 años en recuperar. Tercero y un paso más alejado está Napoli, que intentará ir por una epopeya y así cortar de una vez por todas la no conquista de la liga desde 1989-90. Cuarto y con un milagro todavía posible está Juventus, que tras el dominio supremo de nueve torneos en fila desde 2012 a 2020 no puede estar en lo más alto.

