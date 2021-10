Qué canal transmite Real Betis vs. Rayo Vallecano por La Liga de España

Dentro de lo que será la continuidad de una gran fecha en el ámbito español, el Real Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez estará jugando contra Rayo Vallecano en la décima jornada por La Liga de España. El choque tendrá lugar HOY, domingo 24 de octubre, con sede en el Estadio Benito Villamarín además de ser transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN 3 y Star+ hacia Sudamérica, mientras que SKY Sports lo hará hacia México.

En el lado local, antes de disputar este partido, el jueves efectuaron un empate 1-1 dentro de un partido más que interesante con Bayer Leverkusen por la Europa League. Sabiendo que por el campeonato local le ganaron a Deportivo Alavés por 1-0 la semana pasada, el equipo que también posee a los argentinos Germán Pezzella y Guido Rodríguez, además de ser dirigidos por el chileno Manuel "Ingeniero" Pellgrini, están en la octava colocación con 15 unidades, a cinco del puntero Real Sociedad.

Mientras que la visita, equipo recientemente ascendido que posee a los colombianos Mauricio Arboleda, Radamel Falcao García y el argentino Oscar Trejo, atraviesa un camino positivo de resultados con una caída en los últimos siete juegos acumulados producto de cinco triunfos y un empate, siendo el 2-1 contra Elche lo más reciente logrado en materia resultados por parte del "Franjirrojo". Ante ello, los liderados por Andoni Iraola Sagarna van sextos con 16 puntos, a cuatro del liderato vasco.

Desde el 31 de marzo del 2019 que no se ven las caras, cuando empataron 1-1 con goles de Raúl de Tomás y Cristian Tello. Betis fue el último en ganar entre sí el 9 de diciembre del 2018, en el 2-0 logrado con tantos de Giovani Lo Celso y Sidnei. Rayo no se impone oficialmente desde el 20 de abril del 2014, en el 3-1 logrado con anotaciones de Rubén Rochina, Paulão, Joaquin Larrivey y el descuento de Javi Chica. Pero el franjirrojo no suma de a tres en Benito Villamarín desde el 25 de agosto del 2012. 2-1 fue aquel resultado con aportes goleadores de Piti, Leo Baptistão y el empate transitorio de Jorge Molina.

El partidoReal Betis vs. Rayo Vallecano se llevará a cabo HOY, domingo 24 de octubre, por la jornada 10 de La Liga de España. El duelo se desarrollará en el Estadio Benito Villamarín.

Horario por país

España: 18:30 horas por Movistar LaLiga (M47 O112) y LaLiga TV Bar

Argentina: 13:30 horas por ESPN 3 y Star +

Bolivia: 12:30 horas por ESPN 3 y Star +

Brasil: 13:30 horas por Star +

Chile: 13:30 horas por ESPN 3 y Star +

Colombia: 11:30 horas por ESPN 3 y Star +

Ecuador: 11:30 horas por ESPN 3 y Star +

Estados Unidos: 09:30 PT y 12:30 ET por ESPN +

México: 11:30 horas por SKY Sports

Paraguay: 13:30 horas por ESPN 3 y Star +

Perú: 11:30 horas por ESPN 3 y Star +

Uruguay: 13:30 horas por ESPN 3 y Star +

Venezuela: 12:30 horas por ESPN 3 y Star +