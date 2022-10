El delantero del Real Madrid aún no está del todo recuperado, y la situación comienza a ser preocupante no solo para Ancelotti, si no también en Francia de cara a la Copa del Mundo.

Real Madrid debe jugar ante Girona por la fecha por la fecha doce de LaLiga en el Santiago Bernabéu, para este partido se estimaba tener al gran potencial del equipo blanco en cancha, que tuvo al menos cinco bajas en la semana ante Leipzig en una inesperada derrota por la Champions League, pero eso no sucederá.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa previa al partido confirmó, una vez más, la baja de Karim Benzema, la gran figura del equipo, a menos de 25 días de la Copa del Mundo en Qatar, Benzema no logra su mejor estado de forma en esta temporada.

Sobre el jugador, el entrenador italiano explicó que "se entrenó y después del entrenamiento no se encontraba cómodo. Se hizo una prueba y todo salió bien, no tiene ningún tipo de problema. Tenemos que tener en cuenta la sensación del jugador. Aún no está al 100%", dijo, para intentar llevar calma a los hinchas del Madrid y los aficionados franceses.

Karin Benzema tuvo una temporada 2022/21 excepcional, se llevó todos los premios posibles, The Best, Balón de Oro y sigue nominado a todos los premios de la pasada gestión, pero la temporada 2022/23 no ha sido la mejor para el francés por constantes lesiones.

Desde aquel debut en Champions en Glasgow contra Celtic, apenas ha jugado seis partidos. En total en toda la temporada lleva apenas diez participaciones en juegos con el Real Madrid, en doce fechas de Liga y cinco en Champions league, aún así su marca goleadora parece intacta, a pesar de haber jugado poco anotó ya cinco goles en España.