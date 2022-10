¿Por qué no juega Benzema hoy en Leipzig vs. Real Madrid por la Champions League?

Real Madrid ya se encuentra clasificado a los octavos de final de la UEFA Champions League 2022-2023, pero aún debe afrontar los partidos restantes de la fase de grupos. En este escenario, visitará a RB Leipzig y lo hará con la ausencia de su máxima figura: Karim Benzema.

El delantero, que solo unos días atrás fue galardonado por France Football con el Balón de Oro 2022, no se encuentra a disposición del equipo español para el compromiso frente al conjunto alemán, que aún lucha por obtener el pasaje hacia la siguiente ronda del certamen continental.

Por lo tanto, el francés se pierde su segundo encuentro de manera consecutiva tras haber recibido el premio al mejor futbolista del mundo. Esto se debe a que el surgido de la cantera de Olympique de Lyon tampoco pudo estar presente en la victoria 3-1 ante Sevilla por La Liga.

¿Por qué no juega Benzema hoy en Leipzig vs. Real Madrid?

El motivo por el cual el atacante es baja para el partido frente a los Toros Rojos es que padece una fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. Teniendo en cuenta que el Merengue ya aseguró el boleto para los octavos del certamen europeo, junto a la proximidad del Mundial de Qatar 2022, el entrenador Carlo Ancelotti decidió no arriesgar al jugador.

"No me preocupa porque es una cosa muy pequeña lo que ha tenido. Es verdad que no ha tenido mucha continuidad, pero Karim está sano y motivado", expresó el técnico italiano al ser consultado sobre la situación de Benzema después del triunfo contra Sevilla.

¿Qué dice el parte médico de Real Madrid sobre Benzema?

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Karim Benzema por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha detectado fatiga muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", explica el parte médico que emitió la institución española.

¿Cuándo vuelve a jugar Benzema en Real Madrid?

En caso de no surgir nuevos inconvenientes, el galo podría regresar a la actividad el próximo domingo 30 de octubre, cuando Real Madrid reciba a Girona por la Jornada 12 del campeonato español.

¿A qué hora juegan hoy Leipzig vs. Real Madrid por la Champions League?

El partido RB Leipzig vs. Real Madrid se llevará a cabo HOY, martes 25 de octubre, en el Red Bull Arena de Alemania.