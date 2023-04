Federico Valverde elevó su protagonismo durante los últimos días en los medios de comunicación de España, a raíz de su agresión a Alex Baena en el estacionamiento del Estadio Santiago Bernabéu tras el partido que el Real Madrid jugó con el Villarreal CF el sábado ocho de abril por la jornada 28 de LaLiga (perdió 3 a 2).

Según la versión del uruguayo, el jugador del Submarino Amarillo le habría hecho comentarios respecto a las complicaciones que habría padecido su mujer durante su reciente embarazo, en el último compromiso que disputaron los equipos implicados indirectamente en el conflicto, el pasado 19 de enero por los Octavos de Final de la Copa del Rey.

Y luego de algunos días de intercambio de comunicados, Federico Valverde habló por primera vez después de los hechos acontecidos con Alex Baena. "En estos momentos me he apoyado en la familia, en la gente del Madrid y los que me apoyan en la calle'', respondió el charrúa después del entrenamiento ante el micrófono del canal Gol Play.

Los aplausos de la afición del Real Madrid a Federico Valverde

Federico Valverde fue respaldado por los aficionados del Real Madrid tras conocerse el cruce que tuvo con Alex Baena (por la agresión, el futbolista del Villarreal decidió denunciarlo con la Poicía Nacional). El charrúa recibió la ovación y el aplauso de los hinchas merengues en la previa del Real Madrid vs. Chelsea por los Cuartos de Final de ida de la Champions League.