Los rumores de una posible llegada a la casa blanca se han mantenido por casi una década. Robert Lewandowski recibió a Bota de Oro luego de que nadie marcase más goles que el polaco en la pasada temporada y confesó sobre esas ocasiones donde Real Madrid buscó su fichaje por todos los medios.

En un acto organizado por Bayern Múnich y la European Sport Media en Madrid, el delantero de 33 años celebró sus 41 tantos en la pasada Bundesliga (nuevo récord histórico en la primer división germana) y atendió a los medios de comunicación presentes. No negó los contactos con Real Madrid en el pasado.

"Éste es el premio al esfuerzo mío y de todo el equipo. No pienso en otra más, porque acabamos de empezar la temporada y no juego para lograr estos premios", empezaba el delantero en una declaración que también dejó en Twitter. Primer galardón para el polaco en los tiempos de Messi y Cristiano Ronaldo.

¿Pudo fichar por Real Madrid?

"Sí, es cierto que me vi con Florentino Pérez en un par de ocasiones, una de ellas, tras un partido que jugamos contra ellos. Pero lo que pasó en aquella charla no puedo contarlo", confesaba Robert Lewandowski, quien si bien en el pasado ya había revelado que hubo intermediarios que intentaron llevarle al Bernabéu, nunca había dejado en claro que hablo con el propio presidente de la entidad.

Por último, aseguro que de momento no se plantea abandonar Múnich. Tras un verano cargado de rumores, Lewandowksi solo piensa en Bávaro: "Ahora mismo no es algo que tenga en la cabeza, puesto que estoy enfocado al cien por cien en el Bayern. Siempre hay especulaciones, pero ya me enfrento con clubes de otros países en la Champions League. No hace falta probar más Ligas".