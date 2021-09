Real Madrid vs. Mallorca: los onces que se manejan para la sexta jornada de LaLiga

Carlo Ancelotti ha traído de momento la paz a un Real Madrid donde pese al margen de mejora, los resultados son innegables. La pegada de los blancos les tiene como líderes de una liga donde el empate de Barcelona anoche les dará la posibilidad de empezar a marcar el terreno. Estos son los once que se perfilan para el choque ante Mallorca.

Si bien no podrá contar por distintas lesiones con Marcelo, Mendy, Mariano, Carvajal, Dani Ceballos, Gareth Bale y Toni Kroos, quien empezó la última fase de su recuperación por una pubalgia, Carlo Ancelotti no tendría pensando de momento tocar un once que le viene dando garantías en el torneo local. Benzema y Vinícius volverán a comandar el ataque Merengue.

El joven brasileño vive su mejor momento en la capital española y analizó en la entrega del premio Mahou de la fecha lo que se viene para los blancos en las próximas semanas: "Estoy muy contento con todo el equipo que me da la confianza y hace todo para que esté bien. Me dan muchos balones para que genere ocasiones para el equipo. Tenemos varios partidos seguidos y hay que estar listos".

Los onces que se perfilan

Courtois, Lucas Vázquez, Nacho (Militao), Alaba, Miguel Gutiérrez, Fede Valverde, Casemiro, Camavinga, Rodrygo, Benzema y Vinícius apuntan a un once donde Carlo Ancelotti buscará seguir dándole minutos al equipo que ganase en Milan por el inicio de la Champions y que viene de remontar en Valencia uno de esos partidos marcados en el calendario.

Por su parte, Mallorca buscará dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu con Manolo Reina, Sastre, Valjent, Gaya, Brian Oliván, Iddrisu Baba, Battaglia, Kang-In Lee, Abdón Prats, Mboula y Hoppe. Los hombres de Luis García son novenos ahora mismo en LaLiga y ante Real Madrid, buscarán puntuar en la capital luego de 12 años.