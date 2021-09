La forma física es una de las claves para los deportistas para no sólo mantenerse saludable, sino también para mejorar en competitividad. Al régimen de ejercicios diarios que uno realiza, hay que acompañarlo con la dieta adecuada y, en este punto, es necesaria la ayuda de un/a nutricionista. Éste es el caso del gran goleador Robert Lewandowski, quien tiene su acompañamiento en este proceso en su propia casa.

Lewandowski es de los jugadores más determinantes en toda Europa. Goleador absoluto del Bayern Munich y la Selección de Polonia no sorprende que, a sus 33 años, siga manteniéndose vigente. El secreto aquí radica en su propio estado físico, el cual tiene una sorprendente dieta llevada a cabo.

Según revela el diario The Times, para mantenerse en una gran forma física, Lewandowski no sólo sigue un buen régimen de acondicionamiento físico, sino que también sigue una 'dieta invertida', la cual es impulsada por su propia esposa Anna Starchuska, quien no sólo es medallista mundial en Karate, sino también nutricionista.

Esta 'dieta invertida', que sigue Lewandowski gracias a su esposa, escapa de cualquier consumo de comida rápida o fritura, leche de vaca o lactosa y harina de trigo. Se la conoce por lo invertido, ya que las comidas van al final, es decir que se comienza por el postre. Muchas éste, se trata de un brownie de cacao puro. A ello, se le agrega como comida, carne o pescado, y termina con una sopa o ensalada.

Anna Starchuska está graduada en la Academia de Educación Física de Varsovia y es nutricionista. No sólo se dedica a su disciplina como deportista de alto rendimiento, también es una gran influencer fit, que cuenta con su propio canal de YouTube, Health Plan by Ann, y también es popular en Instagram por sus planes nutricionales y rutinas.