Federico Valverde, por su primera parte de la temporada en el Real Madrid, se había perfilado como uno de los jugadores a seguir en la Copa del Mundo de Qatar 2022. No obstante, tanto él como uruguay no cumplieron con la expectativas y, al parecer, la onda expansiva de esa desazón aún repercute en el volante que reconoció en rueda de prensa que, por el momento, en este 2023 no se vio su mejor versión.

"Previo al Mundial venía con un rendimiento muy bueno y ahora no es el mismo, es parte del fútbol. Siempre habrá obstáculos, baches'', se sinceró el charrúa en la previa al duelo que el conjunto comandado por Carlo Ancelotti disputará ante el Al Ahly de Egipto (campeón de África) por la Semifinal del Mundial de Clubes de la FIFA de Marruecos 2022.

Por otro lado, Federico Valverde, en el mismo contacto con la prensa en la ciudad de Rabat, inesperadamente, tanto por el contexto como por su momento de altibajos, lanzó su candidatura para ser la voz de mando en el Real Madrid: ''Tengo que seguir trabajando y seguir con la misma actitud porque quiero ser el capitán de este equipo".

Federico Valverde defendió a Vinícius Junior

Federico Valverde, sin vueltas, salió a respaldar a su compañero Vinícius Junior por las críticas recibidas últimamente: "Me parece una persona increíble, con muchos valores. Tiene 22 o 21 años. No se piensa en eso, es una persona que puede tener problemas en casa, sus cosas... Puede ser el hijo de cualquiera que esté en la grada, hay que respetarlo".

¿Cuándo juega el Real Madrid vs. Al Ahly la Semifinal del Mundial de Clubes de Marruecos 2022?

Real Madrid y Al Ahly se medirán este miércoles ocho de febrero en uno de los partidos correspondientes a la Semifinal del Mundial de Clubes de la FIFA de Marruecos 2022. El encuentro en cuestión comenzará a las 20:00 horas de España en el Estadio Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat.