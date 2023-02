¿Por qué no juega Valverde en Real Madrid vs Valencia por La Liga?

El Real Madrid de Ancelotti se estará midiendo HOY, jueves 2 de febrero, ante el Valencia en lo que será un partido más que determinante por La Liga de España. De esta forma, el encuentro que se llevará a cabo en el Santiago Bernabeú puede definir enormes cosas de cara al futuro de la competencia local.

En este contexto, cabe recordar que los de la capital vienen de eliminar al Atlético de Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey mientras que por el torneo local empataron en su último compromios ante la Real Sociedad por 0 a 0. A su vez, el cruce que se avecina ante los "Che" contará con la ausencia de nada menos que Federico Valverde.

El motivo por el que Valverde no juega el Real Madrid vs. Valencia

Aclarado este panorama, debe decirse que la ausencia de Valverde en el equipo de Ancelotti se debe a una razón pura y exclusivamente del entrenador italiano, de tal manera que el uruguayo permanecerá en el banco de los suplentes en el partido de este jueves 2 de febrero.

A su vez, el mismo no denota ningún tipo de lesión ya que disputó los 2 anteriores partidos como titular ante los de Madrid y la Real Sociedad. Por este lado su falta puede tratarse de un tema de descanso como también de rendimiento.

En este contexto, es pertinente decir que Valverde no es el mismo en este inicio del 2023. De esta manera, tras su regreso del Mundial de Qatar 2022, el ex Peñarol no logró demostrar su mejor nivel por lo que su suplencia también puede explicarse por este lado.

Por último, tampoco debe dejarse pasar por alto que el Real Madrid estará jugando en el mes de febrero y marzo los octavos de final de Champions ante Liverpool como las semifinales de la Copa del Rey contra Barcelona por lo que la vuelta del nivel del uruguayo será fundamental.