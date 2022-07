Se vienen novedades en un Real Madrid donde se regresará al mercado. A solo cuatro semanas para que la ventana de incorporaciones de verano llegue a su fin, Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico acuerdan la necesidad de encontrar un sustituto de garantías para Karim Benzema. Ya hay casting para dicha función.

Llegan decenas de hojas de vida a un Real Madrid cuyo mercado se define ahora mismo entre Antonio Rudiger y Aurélien Tchouaméni, pero más pronto que tarde habrá novedades. Solo un Clásico le tomó al cuerpo técnico del club entender que ni Borja Mayoral ni Mariano tienen ese perfil que se busca para cuando Benzema descanse. Empieza una carrera contra el tiempo.

Diario AS desvela varios nombres a tener en cuenta, así como lo que se busca para cuando el mercado llegue a su fin. El suplente de KB9 debe ser joven, comunitario, sin un precio desorbitado y por encima de todo, consciente de que se viene a ser suplente. Arranca un casting en Real Madrid donde se descarta por todos los medios el regreso de CR7.

Armando Broja

20 años y 1.91 metros tiene esta joya albanesa de la cantera del Chelsea que empieza a hacerse un hombre en la Premier League. Thomas Tuchel cuenta con su presencia, pero el centro delantero encaja a la perfección en lo que busca Real Madrid. Más de 40 millones cuesta sacarle de Stamford Bridge.

Brian Brobbey

El delantero neerlandés de 20 años ha regresado al Ajax en el presente mercado por una suma cercana a los 16 millones de euros, pero desde AS apuntan que las cláusulas de su contrato permitiría una nueva transferencia. Manchester United, también detrás.

Benjamin Sesko

El nombre desvelado desde Defensa Central encanta en el club y su espectacular amistoso contra Liverpool horas atrás convence a todos de su potencial. ¿El problema? Un RB Salzburgo que se niega a venderle y que modo de broma ya le dijo a Manchester United que quien quiera quedarse con el esloveno tendrá que pagar 300 millones de euros.

Edinson Cavani

A Bolavip le confirman las informaciones que han aparecido en AS y MARCA, donde aseguran que el uruguayo tiene un pre acuerdo con Villarreal y que incluso ha buscado casa por Castellón. La operación no es viable gracias a la edad del charrúa (35 años) y el deseo de no sumar más veteranía a una zona del campo donde Benzema ya maneja 34 años.