Real Madrid, vs. Valencia, necesita volver a sumar de a tres puntos en LaLiga luego del empate 0 a 0 con la Real Sociedad que lo alejó de la cima de la tabla de posiciones (ahora se encuentra a 5 unidades del FC Barcelona). Pero el escenario no es el mejor, pues está cargado de lesionados justo frente al que, posiblemente, sea su período del 2023 más congestionado de compromisos.

En ese sentido, la Casa Blanca confirmó en las últimas horas la baja sensible de Ferland Mendy por una dolencia muscular, la cual se suma, principalmente, a las de Lucas Vázquez y David Alaba. Si bien el parte médico no aclara el tiempo estimado que le demandará la recuperación, está descartado para el duelo con el elenco ché y es muy probable que no viaje a Marruecos para el Mundial de Clubes.

Las principales novedades del entrenamiento del primero de febrero del Real Madrid

Real Madrid va recuperando algunas piezas como la de Dani Carvajal y Aurélien Tchouaméni, quienes se entrenaron con normalidad, por lo que podrían reaparecer vs. Valencia este jueves en el Santiago Bernabéu. No obstante, Carlo Ancelotti sigue esperando por David Alaba y Lucas Vázquez que avanzan en sus contratiempos físicos.

¿Cuándo enfrenta Real Madrid a Valencia por LaLiga?

Real Madrid y Valencia se enfrentarán este jueves dos de febrero desde las 21:00 horas de España, en el duelo que les quedó pendiente por LaLiga debido a su participación en la Supercopa de España que se llevó a cabo en Riad en enero pasado. El cotejo en cuestión se desarrollará en el Santiago Bernabéu con el arbitraje de Javier Alberola Rojas.