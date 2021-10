Arsenal y Martin Odegaard disfrutan de un segundo capitulo juntos en la Premier. El media punta regresó al Emirates tras un breve paso por Real Madrid donde Carlo Ancelotti le dejó en claro que costaría y mucho darle minutos a su juego. Los Gunners pagaron 40 millones para llevarse a un futbolista que ha reconocido lo difícil que es meterse en la dinámica del vestuario Merengue.

Mientras se concentra con la selección noruega de cara de una decisiva fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar, Odegaard se abrió en TV2 para confesar lo complicado que resulta jugar, disfrutar y crecer dentro de un Real Madrid donde no hay mañana. Criticó el trato recibido en la capital española.

“Hay una gran diferencia con Arsenal”

“Hubo momentos complicados tanto en el primer equipo como en el Castilla. Pero estar cerca de los mejores me hizo más fuerte. Siento que he crecido gracias al Madrid y he aprendido de jugadores como Ramos y Cristiano", empezaba quien apenas pudiese jugar 62 partidos como Merengue a lo largo de 3 años y medio.

¿Sin lugar para el compañerismo?: "Cuando estás en el máximo nivel no es tan fácil hacer amigos. Al menos no cuando eres joven y llegas de otro lugar. Yo venía de una cultura de vestuario diferente y no es sencillo integrarse en un vestuario. Fue difícil pero es algo que me ha hecho más fuerte y estoy feliz por haberlo vivido. Me encerré en mí mismo. Aquella cultura de vestuario era diferente a la que estaba acostumbrado".

“Todo depende de uno mismo, pero siempre es importante sentirse querido y ver que un club cuenta contigo. Diría que hay una gran diferencia. Estoy muy feliz en el Arsenal. Hay un vestuario muy agradable", criticaba Odegaard sobre su paso por Real Madrid y el trato que si ha encontrado en el norte de Londres.