Real Madrid sobrevivía a un asedio en el Parque de Los Príncipes hasta que seguramente quien sea su próxima estrellas dinamitase todo. Kylian Mbappé hizo justicia en Paris y ahora llega el turno del análisis y la mejoría para buscar un pase a cuartos que se planta como una verdadera epopeya ahora mismo. ¿Cómo le fue a los blancos después de perder la ida de octavos?

No se remató puerta en todo el partido (segunda vez en la historia del club en la UCL y segunda contra PSG), no hubo juego ofensivo, ni espacios para atacar y los jugadores vivieron uno de sus encuentros más bajos en meses. Sin dudas lo mejor de anoche en el Parque de Los Príncipes para Real Madrid fue el resultado, aunque no quedan dudas que en este momento hay un océano entre ambos equipos.

"Hemos decidido no hacer una presión demasiado alta, tener un bloque bajo, hemos defendido bien y lo que pasó es que con el balón hemos tenido más dificultades de lo normal", fueron las palabras de Carlo Ancelotti para definir lo que ocurrió durante los 94 minutos de un encuentro que fue una pesadilla para los suyos.

Esto dice la historia

Si Kylian Mbappé no hubiese marcado esa genialidad en el último minuto estaríamos hablando desde los números sobre una mayor tranquilidad para Real Madrid. Los Merengues avanzaron en 23 de las 24 ocasiones que igualaron en la ida de octavos de final de la Champions League. Un 96% de efectividad en este sentido se verá reducido con ese tanto del galo.

Y es que los blancos solo han superado la primera fase de mano a mano de la Orejona luego de caer en el primer round en 15 de las 26 oportunidades que esto les ha ocurrido. Casi un 40% decrecen desde la historia esas chances del Real Madrid de meterse en unos cuartos de la UEFA Champions League para lo que abra que sudar como nunca si es que si se quiere decir presente.