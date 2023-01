Se viven horas de reuniones en las oficinas de Valdebebas, donde Real Madrid debe empezar a tomar decisiones en relación con un mercado de fichajes donde puede que más pronto que tarde Carlo Ancelotti y sus hombres sumen una cara más al proyecto. Desde Relevo comunican que por solo cinco millones de euros, puede haber incorporación en el vigente Rey de Europa.

Por el conjunto Merengue no se esperaban movimientos en un mes de enero donde todo pasa por renovar la mayoría de esos siete contratos que finalizan el próximo 30 de junio. Toni Kroos, Marco Asensio, Dani Ceballos, Luka Modric, Karim Benzema y Nacho se comen la atención del club por estas horas, así como un Jude Bellingham que no es la única cara nueva que puede tener Carlo Ancelotti de cara al siguiente curso.

La noticia estallaba ayer por Vallecas, donde Bayer Leverkusen comunicaba al Rayo su deseo de abonar la cláusula de recisión de uno de los mejores jugadores en lo que vamos de LaLiga. 10 millones de euros desea dejar Xabi Alonso por Fran García en las arcas de un club donde Real Madrid tiene intereses en todos los sentidos. Los Merengues, dueños del 50% del pase del lateral zurdo de 23 años y con la opción de recomprarle para el verano por solo 5, tienen ahora la última palabras sobre la negociación.

Con ganas de volver

Relevo informa que se viven horas decisivas en Real Madrid, donde deben decidir si pagan esos 5 millones por Fran García o si lo dejan marchar al Bayer Leverkusen ingresando la misma cantidad de dinero. En caso de abonar dichas sumas por Rayo, serán los Merengues quienes decidan si el jugador se incorpora en estos momentos a la plantilla de Carlo Ancelotti o si se va cedido a Vallecas hasta final de temporada. El canterano no duda sobre su deseo.

“Sí, siempre lo he dicho y nunca lo he escondido: uno de mis sueños es volver al Madrid. Pero también tengo claras las cosas que quiero ahora mismo y lo que tengo que hacer. El Rayo ha apostado por mí y estoy encantado de estar aquí. Trato de dar lo mejor de mí dentro y fuera del campo, seguir mejorando y ser el jugador que he demostrado hasta ahora”, palabras del lateral en Relevo semanas atrás.