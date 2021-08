Corre el mercado de pases en Europa y la atención de Real Madrid está centrada en Kylian Mbappé. Los fanáticos merengues aguardan pacientemente por el gran bombazo de mercado y puede que el club lance su avanzada en los próximos días. Fuentes cercanas a la entidad conversaron sobre el tema en Terapia de Carrusel Deportivo.

La relación entre Kylian Mbappé y Paris Saint-Germain (PSG) parece totalmente rota. Parece cuestión de tiempo para que el jugador estrella del equipo parisino vista de blanco, pero aún queda por definir si será a traspaso en este mercado o como agente libre al finalizar la temporada. Todo apunta a que Real Madrid apostará por el fichaje bomba antes del cierre del período de transferencias.

Tomás Roncero, Javier Herráez, Sique Rodríguez, Miguel Martín Talavera, Iturralde González e Íñigo Markinez conversaron en Terapia de Carrusel Deportivo sobre lo que apunta a ser el bombazo de mercado del club blanco. Las fuentes cercanas al club merengue confirman que habrá una avanzada multimillonaria en este mercado.

Cifras exorbitantes

Javier Herráez aseguró que todo está encaminado desde el intento de fichaje en 2017. "Esta operación no es porque Messi haya firmado por el PSG. El jugador quiere jugar en el Real Madrid y el club blanco quiere a Mbappé. Zidane tuvo que ver mucho en que Mbappé no llegase en 2017. Zidane trató de convencer al jugador para que cobrase menos que Cristiano y Bale. Es una operación que se va a rentabilizar".

Fuente: Getty

Por su parte, Tomás Roncero reveló que, en conversaciones con personas del club, se le confirmó que no escatimarán en gastos para llevar a Mbappé al Bernabeu en los próximos días. "En 2017 no tiene la titularidad asegurada. No iba a venir para ser suplente de la BBC. El Madrid le va a dar la mitad que el PSG y él quiere jugar en el Madrid. El otro día estuve comiendo con una persona en el Madrid y me dijeron que si tenían que pagar 170 millones si hace falta o incluso 200".