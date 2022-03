Real Madrid y Barcelona volverán a verse las caras en el Santiago Bernabéu tras un par de años donde gracias a la pandemia y las obras en el estadio de la capital española no hubo Clásico en la Castellana. Muchos cambios en la formación culé desde entonces.

Real Madrid vs. Barcelona: los cambios en la alineación culé desde el último clásico en el Bernabéu

Ha tenido que pasar mucho tiempo desde que Real Madrid y Barcelona se citasen en el Santiago Bernabéu por LaLiga. La pandemia y las reformas del feudo fueron aplazando el regreso del Clásico al estadio más icónico del fútbol español, viendo como grandes futbolistas se iban de ambos de equipos con el correr de los meses. Los cambios en la formación culé son impactantes.

No estará Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, pero el Clásico ha cambiado mucho más. Concretamente y desde la temporada 2029/2022 que un Real Madrid vs. Barcelona no era disputado en el Santiago Bernabéu, donde ya hay entradas agotadas y se espera por un lleno absoluto en una noche donde Bolavip dirá presente.

En choque algo particular por la decisión de ambos clubes de utilizar camisetas alternativas, Real Madrid y Barcelona volverán a verse las caras en el estadio donde tantas veces han maravillado al mundo. Recordemos que el último Clásico disputado en la capital se saldó con victoria Merengue en la ciudad deportiva de Valdebebas por 2-1.

Un nuevo Barcelona

Por su parte, el último Clásico en el Santiago Bernabéu nos devuelve al 1 de marzo del 2020, cuando los dirigidos por entonces por Zinedine Zidane derrotaban al Barcelona de Quique Setién por 2-0 con goles en contra de Gerard Piqué y Mariano en el descuento. Nadie lo sabía, pero aquellos tanos fueron los últimos del feudo Merengue antes de la llegada de la pandemia.

Marc André Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Arthur, Sergio Busquets, Frenkie De Jong; Arturo Vidal, Lionel Messi y Antoine Griezmann fueron los elegidos por Quique Setién para una noche que muestra el paso del tiempo en un equipo culé donde solo 5 de sus 11 jugadores del pasado 1 de marzo de 2020 repetirán el día domingo. Una nueva era comienza para Barcelona y la mejor forma de entenderlo pasa por el Clásico.