Real Madrid es el nuevo rey de la Supercopa de España. Los Merengues derrotaron al Athletic de Bilbao por 2-0 en la final de Riad para quedarse con el primer título de la temporada con un estilo marcado y del cual se refirió Carlo Ancelotti en rueda de prensa post celebraciones sobre el terreno de juego. ¿Palito para Xavi y Barcelona?

Los blancos se mostraron agotados nuevamente, pero pudieron sacar adelante una final donde gracias a los goles de Modric y Benzema se coronaron con una Supercopa que servirá de motivación para LaLiga, Copa y Champions de este semestre. Así se pronunciaba Ancelotti sobre su título número 5 en Real Madrid.

“Estoy muy contento y feliz. Es un impulso para seguir. No tenemos mucho tiempo para pensar, viene otra competición. Veo a este equipo y creo que podemos luchar por todo. Estos jugadores no se lo creen. Cuando ganas te crees el mejor, el más guapo y no se lo creen y es que además no son guapos”, se reía Ancelotti al ser preguntado si los suyos aguantarían el ritmo.

¿Palito para Xavi y compañía?

Mucho se ha hablado en la prensa española sobre el estilo mostrado por Real Madrid en una Supercopa donde terminó entregándole la pelota al Athletic Bilbao para buscar contragolpes. Las críticas de algunos medios parecen resbalarle a Carlo Ancelotti, quien se refirió al juego de lo suyos en unas declaraciones que más de uno ve con destino al Camp Nou de Barcelona.

"Para mí hoy tuvimos demasiada posesión (risas). Hemos jugado muy bien pero en la última parte bajando, hemos dado la oportunidad al Athletic de entrar al partido pero Thibaut nos ha salvado en los últimos minutos. Estoy muy feliz, hemos jugado bien los dos partidos con distintas facetas, un juego distinto hoy al del Barcelona que nos ha servido para ganar", reflexionaba Ancelotti sobre el estilo de los suyos para levantar la Supercopa.