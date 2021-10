Lejos de no querer entrar de lleno en los que son las horas posteriores a las declaraciones más fuertes de Kylian Mbappé como jugador del PSG, Florentino Pérez respondió a las preguntas alrededor de los dichos del delantero. El presidente del Real Madrid anunció que en enero habrá novedades e incluso puso una fecha para terminar con la novela del fútbol europeo.

“Si me hubiese ido en verano, sólo habría sido al Madrid. Irme era el siguiente paso lógico en mi carrera… En el momento que supe que no salía me afectó un poco. Cuando tu ambición es irte y tienes que quedarte, no estás contento”, declaraba Mbappé en una entrevista con RMC publicada horas atrás en la capital francesa. Florentino ya le respondió.

La obsesión de Florentino

El presidente de Real Madrid lo intentó por todos lados. 100 millones, 160 y hasta 180 kilos llegó a ofrecerle al Paris Saint Germain por su estrella en la última semana de agosto. Mbappé saldrá libre el 1 de julio y a partir del primer día del 2022 podrá negociar su llegada a coste cero a un equipo que ya declara que le espera con los brazos abiertos.

"En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperamos que el 1 de enero pueda solucionarse todo", dejaba caer el presidente del Real Madrid en El Debate cuando era preguntado por la famosa entrevista del delantero a los medios franceses. Desde la casa blanca no niegan el interés y ponen en marcha un plan de menos de 100 días para quedarse con quien será una de las caras de este deporte en los próximos años.

Florentino Pérez ha recogido el guante para mandar un claro mensaje al PSG, a la afición del Real Madrid y por supuesto, a Kylian Mbappé. Habrá que ver si desde la capital francesa o Qatar responden al máximo dirigente de una institución decidida a llevarse gratis a un jugador que no olvidemos, está valuado en casi 200 millones de euros.