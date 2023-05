Ahora mismo, el futbol italiano gira en torno a Napoli, el elenco del sur, que luego de 33 años se consagró campeón de la Serie A, y una de las piezas fundamentales en su esquema fue el atacante y goleador africano, Victor Osimhen, quien se ha reportado, solo por Liga con 22 goles.

Lo cierto es que el pasado jueves 4 de mayo se convirtió en una fecha histórica para el elenco Celeste, debido a que volvieron a ganar un título del fútbol local, y por esa razón todo ha rondado en torno al club que es presidido, de manera magistral por parte de Aurelio de Lauretiis.

Precisamente, la cabeza del proyecto, y el cual ha estado en los momentos de oscuridad y ahora de felicidad, habló para Cinco Minutos, programa de Rai, y allí se refirió a lo que viene a futuro para con el entrenador Luciano Spalletti, y por su puesto su goleador.

Sobre el entrenador señaló: “es una leyenda que he estado persiguiendo durante diez años, finalmente lo traje aquí y él me trajo de vuelta a Europa después de la crisis del coronavirus. Ahora me gustaría comenzar un ciclo con su guía, porque es un gran líder. Eso es por qué ejercí la opción a mi favor en su contrato, ahora le toca a él decir la palabra”.

Claramente tiene agradecimiento para el timonel: “Nápoles nació de una sirena, Partenope, entonces hay que enamorarse. Luciano dijo que se enamoró de esta ciudad. Él ganó su primer Scudetto aquí después de los dos campeonatos ganados en Rusia, se ha convertido en un héroe y es justo que lo disfrute".

Finalmente, sobre el atacante nigeriano, quien despierta el interés de muchos y poderosos clubes en Europa, el máximo mandatario de la institución napolitana, manifestó tajantemente que ante los rumores que hay sobre Osimhen: "no lo venderé", sentenció.