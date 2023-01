Rodrigo De Paul comienza a cambiar su realidad en el Atlético de Madrid, situación que, acaso, le conviene a todas las partes. Es que el mercado de pases en Europa se acerca a su fin y el campeón del mundo con la Selección Argentina continuará en el Colchonero por lo menos por seis meses más. En ese sentido, entonces, la mejor opción -por no decir la única- es que Diego Simeone le siga dando las chances para que pueda torcer tanto su falta de protagonismo como su vínculo con el hincha.

Y de hecho, de a poco, va transformando la consideración de los rojiblancos, pues lo que eran puros silbidos van mutando en ganas de que aplique el mismo desempeño que se le vio en Qatar 2022. Por cierto, de esta tendencia, Bolavip pudo comprobar que, a diferencia de consultas realizadas anteriormente en el Estadio Metropolitano, esta vez ante el Real Valladolid, el 100 por ciento de los encuestados respondió que desea que el exRacing se quede porque, palabras más palabras menos, confía en sus condiciones. Eso sí, remarcan que pretenden mayor prudencia en lo que a sus apariciones mediáticas se supone.

De la mano con el guiño de la afición, también Diego Simeone va aflojando. El Cholo, si bien no se inmola por ninguno de sus dirigidos ni aunque sea argentino y con la Academia como punto en común, se vislumbran rasgos de que le vuelve a extender la mano. Ya contó con Rodrigo De Paul para el once titular del Atlético de Madrid vs. Almería entre semana y confió nuevamente en él desde el minuto 10 de la segunda mitad frente al Valladolid (entre ambas presentaciones acumuló cerca de 115 minutos).

A todo esto, se viene el derbi de la ciudad ante el Real Madrid de Carlo Ancelotti por los Cuartos de Final de la Copa del Rey (este jueves 26 de enero desde las 21:00 horas de España), por lo que la duda, de incorporar a De Paul en el equipo que se presentará en el Santiago Bernabéu, por estas horas, camina en la Ciudad Deportiva de Majadahonda frente a semejante cruce que puede definir, incluso, el ciclo del propio entrenador.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid por los Cuartos de Final de la Copa del Rey

Real Madrid y Atlético de Madrid dirimirán uno de los boletos a la Semifinal de la Copa del Rey 2023, este jueves 26 de enero desde las 21:00 horas de España en el Estadio Santiago Bernabéu. Cabe recordar que la eliminatoria se define a un solo encuentro. El resto de los cruces serán: Barcelona vs. Real Sociedad, Valencia contra Athletic Club de Bilbao y Osasuna frente a Sevilla.