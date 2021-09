Por el punto más alto de fútbol que entregó Ronaldinho en su carrera siempre será recordado como uno de los mejores futbolistas de este milenio. El brasileño tuvo su pico más alto en Barcelona, regalándole al mundo su 'jogo bonito', furor en aquella época.

Tras su salida de Barça, tuvo una parada por Milan, en su última experiencia de elite en el fútbol antes de continuar jugando rodeado de polémicas, fiestas y dificultades para mantener su estado físico. De todas formas, Ronaldinho siempre entregó una sonrisa y talento en cualquier cancha.

Joaquín Larrivey, que se desempeña por estos días en Universidad de Chile, pasó en tres oportunidades por Cagliari, en la Serie A, y tuvo la fortuna de enfrentar al mítico brasileño en un campo de juego. Pero el goleador argentino no tiene el mejor recuerdo de aquel duelo.

Larrivey ante Messi en La Liga. (Getty)

"Me pasó con Ronaldinho. Cuando jugamos contra el Milan, no sé si no estaba motivado... Realmente jugó sin ganas, es la sensación que me dio en ese momento. Es un jugador que admiro y admiré", contó Larrivey en el programa Paremos la Bocha, de TNT Sports.

Luego, el delantero que acaba de migrar sus goles al fútbol chileno se explayó sobre lo que sintió ese día: "No le vi la competitividad cuando lo veía contra otros equipos, quizá jugó con un equipo más chico y fue por eso. Me decepcionó, como que jugó sin ganas".