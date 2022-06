Mohamed Salah aún no define su futuro en Liverpool. Sin embargo, su intención es permanecer en la Premier League si no logra renovar con los 'Reds'. ¿Cómo están las negociaciones para su renovación?

Salah define su futuro: si no renueva con Liverpool, quiere seguir en la Premier League

Luego de lo que fue la derrota en la final de Champions League ante Real Madrid en París, Liverpool debe definir varias cuestiones respecto a su plantilla para la próxima temporada. Sadio Mané ya anunció su intención de salir del club en busca de nuevos desafíos, por lo que la prioridad ahora pasa por retener a Mohamed Salah.

Las negociaciones por la renovación del delantero egipcio se encuentran estancadas desde hace bastante tiempo. De hecho, desde hace un año que empezaron a tratar la cuestión contractual, pero no han llegado a buen puerto. The Athletic asegura incluso que la última reunión cara a cara entre club y jugador fue hace seis meses y las diferencias económicas eran considerables.

Por lo tanto, el futuro de Salah empieza a ser una cuestión que preocupa puertas adentro de Anfield. Su contrato con el club culmina en junio de 2023 y si no logra renovar en los próximos meses, tendrá libertad para empezar a negociar con cualquier equipo a partir de enero próximo.

Salah elige sí o sí la Premier League

The Athletic da una certeza respecto al futuro de Salah. Su idea es permancer a toda costa en la Premier League, independientemente de si es con Liverpool o no. Si bien su prioridad es renovar, si el club 'red' no logra satisfacer sus pretensiones económicas, se marchará a otro equipo, priorizando a los ingleses.

Salah considera que su gran rendimiento en Liverpool desde su llegada en 2017 debe ser recompensado con un 'mega' contrato para asegurar su futuro. En 254 partidos con el equipo de Anfield ha marcado 156 goles y ha ganado seis títulos (Premier League, Copa de la Liga, FA Cup, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes). En lo que respecta a esta temporada 2021-22, convirtió 31 tantos en 51 encuentros.