¡Sampaoli lo destruyó! Isco con un pie fuera de Sevilla: "No ha estado como el resto"

Isco Alarcón parece tener sus días contados con Sevilla. Todo apunta a que el jugador romperá su contrato con el club y se convertirá en agente libre en los próximos días. A la espera del anuncio oficial del club, el entrenador Jorge Sampaoli ha sido duro con el futbolista en conferencia de prensa.

La situación de Isco en Sevilla ha llegado a un punto de no retorno. El futbolista se vio seriamente afectado por la salida de Julen Lopetegui del banquillo y ahora no cuenta con la confianza del entrenador, Jorge Sampaoli. Esto se suma a la discusión subida de tono con el director deportivo, Monchi.

El diario Marca adelantó que Isco llegó a un acuerdo con la dirigencia de Sevilla para rescindir su contrato con el club albirrojo. Ahora, Jorge Sampaoli, ha confirmado en conferencia de prensa que el jugador no seguirá formando parte del plantel.

Confirmación de Sampaoli

"Es una situación que no me involucra a mí. Mi función como entrenador es ver qué jugadores tengo disponibles y trabajar con ellos. Isco tiene una capacidad bien marcada por su carrera. La decisión de quien se queda o quien se va es una cuestión de club, no del entrenador" dijo ante los medios.

Sampaoli resaltó que Isco está por debajo del nivel del resto del grupo. "Yo me encasillo en los jugadores que tengo y que lleguen de la mejor manera. Isco no ha jugado en los amistosos porque en los últimos tiempos no ha estado como el resto de los jugadores".