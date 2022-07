Atlético de Madrid continua aligerando una plantilla sin ficha disponibles y donde Diego Pablo Simeone ya ha definido con que jugadores no contará para el próximo curso. En medio de toda la novela por el futuro de Cristiano Ronaldo, futbolistas como Santiago Arias empiezan a buscar nuevos destinos a solo cinco semanas para que el mercado llegue a su fin. El colombiano, ofrecido a un histórico del fútbol europeo.

No han sido temporadas fáciles para el lateral por derecha de 30 años. Tras 12 meses en un Granada donde pese a sus 14 encuentros y un tanto no pudo evitar el descenso a LaLiga SmartBank, el cafetero regresó a la disciplina de un Atlético de Madrid que ya le ha descartado para lo que viene. Simeone quiere recuperar la inversión realizada en Arias.

A solo 12 meses para su contrato con los Colchoneros llegue a su fin, desde AS afirman que no tiene hueco y que se busca una salida por medio de traspaso que compense los hasta 11 millones de euros que pagó en su momento el Cholo por el colombiano. No será fácil, pues ese contrato de casi 1.5 kilos no puede ser amortizado por todos a estas alturas del mercado.

Ofrecido al Rey de la Eredivise

Pensar en los mejores momentos de Arias nos lleva directamente a la primera división neerlandesa, donde PSV gozó como nadie de un lateral que a sus 30 años y en medio de un nuevo proceso en la selección Colombia busca renacer. De Telegraaf en la capital de los Países Bajos, afirma que Atlético de Madrid ha ofrecido sus servicios al Ajax de Ámsterdam.

Los máximos ganadores en la historia de la Eredivise buscan fichajes en una banda derecha donde la marcha de Noussair Mazraoui al Bayern de Múnich hace necesaria la incorporación de laterales. Ya se dan charlas para que con algo de suerte, Santiago Arias regrese a la liga que mejor le vio rendir en Europa.