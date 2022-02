Real Madrid ha sufrido una dura derrota en la UEFA Champions League. El equipo merengue cayó en el partido de ida de los octavos de final en el Parc des Princes ante Paris Saint-Germain (PSG), pero pueden haber perdido más que el encuentro. Ahora hay dudas sobre el futuro de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé le amargó la noche a Real Madrid este martes en la capital francesa. El equipo merengue no tuvo su mejor partido en la ida de los octavos de final de la Champions, pero parecía que se llevaban el empate. Fue sobre el tiempo añadido que el francés anotó para la victoria de PSG.

Real Madrid no dejó buenas sensaciones en el Parc des Princes y han sido muchas las críticas al rendimiento mostrado por el equipo de Carlo Ancelotti. El proyecto no solo habría dado una mala impresión a los fanáticos, sino también a quien apunta a ser su fichaje bomba de final de temporada.

¿Se cae el fichaje de Mbappé?

Según informa el diario Sport, a Kylian Mbappé no le habría gustado mucho lo que vio del equipo blanco este martes. "El entorno del jugador francés asegura que no ha firmado nada y abren la puerta a una continuidad en el PSG o a escuchar al Liverpool, club que atrae muchísimo a Mbappé. El futbolista está bastante frustrado por el proyecto deportivo blanco y no quiere dar un paso atrás en su carrera".

El diario AS, por su parte, señala que la situación no ha cambiado. El francés seguiría siendo el inminente fichaje bomba del mercado de verano de la Casa Blanca y el plan de Florentino Pérez sigue su curso de cara al final del contrato del delantero con PSG.