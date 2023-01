José Mourinho dejó su recuerdo por Real Madrid, y no tanto en cuestión títulos, sino por su desparpajo para cada una de las situaciones que afrontó con el cuadro blanco de la capital española. Siempre fue directo con sus jugadores y así lo recordó uno de ellos.

Se trata precisamente de Nuri Sahin, mediocampista turco, quien para se momento se autocalificaba de “jugador top”, pero claramente su instancia en la Casa Blanca no fue nada agradable para él, ya que no contó con mucho tiempo de juego de la mano del DT luso.

Y en entrevista con diario AS, el ahora entrenador de Antalyaspor en su país, manifestó que en su estar allí: "como jugador, estaba seguro de que podía jugar en el Real Madrid, era un jugador top. Eso no es suficiente para allí", indicó con pesar, pero consciente por lo ocurrido.

Habló además de la presión que significa el estar en Real Madrid "también tienes que ser mentalmente fuerte. El entrenamiento nunca se detiene, con las lesiones que tuve no estaba preparado. Entrenaba con jugadores de talla mundial y tenía calidad, pero después de las lesiones no aguanté la presión y la tensión".

Pero causo curiosidad al momento de recordar al estratega que ahora es la cabeza visible del proyecto de la Roma: "el día que me fui hablamos y lo que me encanta de Mourinho es que es honesto. Directo. Te mira a los ojos y te cuenta todo. Si eres bueno, eres bueno; si no lo eres, no lo eres".

Finalmente señaló que ahora que él hace las veces de director técnico: "yo era joven y me sentía culpable y me preguntaba: '¿Por qué está haciendo esto?'. Ahora que soy entrenador entiendo eso, no veo nada malo en eso", sentenció el hombre que apenas tiene 34 años.