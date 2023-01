Tite ha finalizado su ciclo al mando de la Selección de Brasil tras el Mundial de Qatar 2022, tal y como lo había adelantado desde antes de la competencia. Ahora la CBF busca seleccionador y ha salido un exjugador de la Canarinha a asegurar que ha tenido contacto con José Mourinho.

La vacante en el banquillo de la selección brasileña genera una inmensa incertidumbre de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Han sido varios los nombres que se han perfilado como candidatos a dirigir a la pentacampeona del mundo.

Uno de los nombres que ha ganado terreno en los últimos días es el de José Mourinho. El portugués es uno de los entrenadores más laureados de todo el fútbol europeo y aún tiene entre sus cuentas pendientes algún desafío como seleccionador. Ahora las vinculaciones con Brasil son fuertes.

El exjugador brasileño, Carlos Alberto ha revelado en el podcast Mundo GV que los rumores sobre la llegada de Mourinho a Brasil no solo son ciertos, sino que él mismo tendría la posibilidad de acompañar a The Special One en el proyecto. "Lo digo directamente. Tal vez Mourinho sea el nuevo DT de la selección brasileña. Se trata de una noticia. Hace poco me propuso que sea su asistente".

¿Llega al final de la temporada?

Vale recordar que el entrenador tiene contrato con AS Roma hasta junio del año 2024. Según infoorma el diario Daily Mail, el portugués espera que el club giallorosso no ponga demasiadas trabas en caso de que la oferta siga sobre la mesa para el final de esta temporada.